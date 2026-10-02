Bareilly News: गांधी उद्यान के योग शेड के नीचे मिला बुजुर्ग का शव

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सीओ सिटी प्रथम आशुतोष शिवम ने बताया कि बृहस्पतिवार रात पीआरवी को गांधी उद्यान के योग शेड के नीचे एक व्यक्ति के मृत पड़े होने की सूचना मिली। बारादरी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो एक व्यक्ति मुंह के बल पड़ा मिला। उसके पास गेहूं में रखने वाली कीटनाशक दवा एल्युमिनियम फॉस्फाइड की शीशी और पानी की बोतल मिली। पुलिस ने शव पोस्टमाॅर्टम के लिए भेज दिया। शुरुआती जांच में जहरीला पदार्थ खाने से मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिवार ने किसी अनबन से इन्कार किया है। कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है।

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बरेली। गांधी उद्यान में बृहस्पतिवार रात योग शेड के नीचे एक बुजुर्ग का शव पड़ा मिला। रात में ही आधार कार्ड और डायरी से मृतक की पहचान हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव की शिनाख्त कराई तो मृतक की पहचान बारादरी क्षेत्र के शहदाना निवासी राममोहन सिंह (67) के रूप में हुई। परिवार के लोगों को बुलाया गया तो पता लगा कि वह किसी विभाग में बाबू के पद से सेवानिवृत्त हुए थे।