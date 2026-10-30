किसानों के लिए कमाई का मौका: खेत में तालाब बनवाएं, सरकार देगी 52500 रुपये; मछली पालन से भी होगी अतिरिक्त आय

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भूमि संरक्षण अधिकारी नीरजा सिंह ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में 12 खेत तालाबों का लक्ष्य निर्धारित है। किसानों की मांग और बुकिंग के आधार पर यह लक्ष्य बढ़ सकता है। योजना के लिए कृषि विभाग के दर्शन पोर्टल यूपी एग्री दर्शन 2.0 पर टोकन बुकिंग होगी।जिन किसानों ने अभी तक स्प्रिंकलर सेट नहीं लगाया है, उन्हें त्रिपक्षीय अनुबंध कराना होगा। उद्यान विभाग से इसे स्थापित कराना अनिवार्य है। योजना के तहत 22 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और तीन मीटर गहरा लघु खेत तालाब बनाया जाएगा। इसकी कुल लागत 1.05 लाख रुपये तय की गई है।