Barabanki News: छतरपुर में हादसे में बाराबंकी के युवक की मौत

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सिद्धौर। कोठी के बक्सांवा गांव निवासी सिराज के पुत्र फैज (26) की मध्य प्रदेश के छतरपुर में सड़क हादसे में मौत हो गई। परिजनों के अनुसार फैज करीब दो वर्ष पहले मध्य प्रदेश गया था और वहां कबाब-पराठे की दुकान चलाता था। शनिवार शाम छतरपुर पुलिस ने परिजनों को हादसे में फैज की मौत की सूचना दी। खबर मिलते ही घर में चीख-पुकार मच गई। पिता सिराज समेत परिजन छतरपुर के लिए रवाना हो गए।