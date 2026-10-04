Barabanki News: ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आई महिला, मौत

जहांगीराबाद। देवा-बाराबंकी मार्ग पर चंदौली के पास शनिवार को बाइक पलटने से सड़क पर गिरी वृद्धा ट्रैक्टर-ट्रॉली की चपेट में आ गईं। हादसे में माती क्षेत्र के सरसौंदी गांव निवासी बृजलाल की पत्नी विधिरानी (56) की मौके पर ही मौत हो गई। बाइक सवार उनका पुत्र और भतीजा बाल-बाल बच गए।पुलिस के अनुसार विधिरानी जहांगीराबाद के डमौल गांव में रिश्तेदार के अंतिम संस्कार में शामिल होने जा रही थीं। बाइक उनका भतीजा सोनू चला रहा था और बीच में उनका पुत्र बैठा था। चंदौली के पास आगे चल रहे ट्रैक्टर को ओवरटेक करते समय बाइक का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई। विधिरानी सड़क पर गिरकर ट्रैक्टर-ट्रॉली के नीचे दब गईं। सीओ सिटी संगम कुमार ने बताया कि ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में लेकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।