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Barabanki News: घटतौली में चार दुकानों की तौल मशीनें सील

Mon, 31 Aug 2026 01:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 31 Aug 2026 01:34 AM IST
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Weighing machines of four shops sealed for short weighing
बाराबंकी। रक्षाबंधन पर मिठाई बेचने के नाम पर ग्रहाकों को जमकर लूटा गया। शहर के चार प्रतिष्ठित प्रतिष्ठान पर बाट माप निरीक्षक ने घटतौली पकड़ी। इस पर इनकी तौल मशीनों को सील करते हुए 10-10 हजार रुपये का चालान काटा है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि दोबारा ऐसा मिला तो विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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बाट माप निरीक्षक एसके मिश्रा ने बताया कि डीएम आवास के सामने संचालित बिंद्रा स्वीट्स, छाया चौराहा पर सरस्वती स्वीट्स, रेलवे स्टेशन पर विश्वनाथ स्वीट्स और सांई स्वीट्स की जांच की गई तो घटतौली पकड़ में आई। जांच में इनके यहां से 50 से सौ ग्राम प्रति किलो की घटतौली की जा रही थी।
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इन प्रतिष्ठान पर त्योहार के दौरान 750 रुपये से लेकर 2000 रुपये प्रति किलो तक मिठाई बेची गई। काजू कतली और मेवाबाइट 1200 से 1400 रुपये प्रति किलो है। इस प्रकार 100 से 150 ग्राम वजन के डिब्बों की कीमत 15 से 20 रुपये होती है, लेकिन मिठाई के साथ यही डिब्बे 75 रुपये से 150 रुपये में बिकते हैं।
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उन्होंने बताया कि जांच के दौरान बिंद्रा स्वीट्स पर एक किलो में 94 ग्राम, सरस्वती स्वीट्स पर 104 ग्राम, सांई स्वीट्स पर 122 ग्राम और विश्वनाथ स्वीट्स पर 110 ग्राम प्रति किलो की घटतौली पकड़ी गई। बताया कि आधा किलो मिठाई की तौल पर मशीन 560 ग्राम दर्शा रही थी, जबकि डिब्बे का वजन 150 ग्राम से अधिक था।

इस हिसाब से ग्राहकों 410 ग्राम मिठाई दी गई। इस पर इनकी तौल मशीनों को सील कर दिया गया है और 10-10 हजार रुपये का चालान काटा गया है। साथ ही दोबारा घटतौली मिलने पर विधिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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