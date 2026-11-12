Barabanki News: दो हत्याओं में पुलिस की नाकामी पर भड़का पीड़ित परिवार, मार्ग जाम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पहली घटना माती के बस्ती गांव की है। यहां मकान का छज्जा निकालने को लेकर चल रहे विवाद में मंगलवार रात राजमिस्त्री राममनोहर (38) पर लाठी-डंडों, बल्ली और बांके से ताबड़तोड़ हमला कर दिया गया। बीच-बचाव करने आई उनकी पत्नी और बेटी सहित परिवार के अन्य सदस्य भी गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की बेटी रेशमा ने आरोप लगाया कि इस विवाद की शिकायत कई महीने से पुलिस और आईजीआरएस पोर्टल पर की जा रही थी लेकिन पुलिस ने कोई सुधि नहीं ली। यदि समय रहते कार्रवाई होती, तो शायद पिता की जान बच जाती। पीड़ित भाई संजय कुमार की तहरीर पर हंसराज, हरिश्चंद्र, रंजीत, महेश और अभिषेक सहित 16 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज की गई है। पुलिस ने इनमें से पांच आरोपियों को हिरासत में ले लिया है।................जुए के लिए चार हजार रुपये देने से इन्कार करने पर हत्यादूसरी घटना माती के ही तिलकपुरवा गांव की है। दिवाली की शाम जुए के दौरान हुए विवाद में दिलीप रावत (37) की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। परिजनों के मुताबिक आरोपी प्रमोद यादव ने जुए और शराब के वास्ते दिलीप से चार हजार रुपये की मांग की थी। पैसे देने से इन्कार करने पर प्रमोद ने अपने साथियों के साथ मिलकर लाठी-हाकी से दिलीप पर घातक हमला कर दिया। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भाई राजकुमार की तहरीर पर मुख्य आरोपी प्रमोद और अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद को भी हिरासत में ले लिया है और अन्य की तलाश की जा रही है।.......................अधिकारियों की मान-मनौव्वल के बाद माने परिजनपोस्टमार्टम के बाद जैसे ही दोनों शव गांवों में लाए गए, परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोपी पक्ष की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर आए। हालात को संभालने के लिए एएसपी विवेक तिवारी, सीओ सिटी आफताब आलम और नायब तहसीलदार रामजीत यादव भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों की गिरफ्तारी और हरसंभव मदद का भरोसा दिया। इसके बाद करीब छह घंटे की मशक्कत के बाद परिवारजन अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। फिलहाल, दोनों गांवों में तनाव को देखते हुए पीएसी और पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।.............................प्रदर्शन करने वाली महिलाओं होगी रिपोर्टमाती थाने के बाहर सड़क जाम कर प्रदर्शन करने वाली महिलाओं पर पुलिस अब शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। पुलिस वीडियो फुटेज के जरिये प्रदर्शनकारियों की पहचान करने में जुटी है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि प्रदर्शन में शामिल कई महिलाएं बाहरी थीं। एसपी रवीना त्यागी ने इस मामले में संलिप्त महिलाओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के संकेत दिए हैं।................दोनों मामलों में मुकदमा दर्ज कर कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है बाकी लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किया जा रहे हैं। पुलिस की मौजूदगी में अंतिम संस्कार कर दिया गया है।