Barabanki News: सीएम डैशबोर्ड रैंकिंग में बाराबंकी एक पायदान फिसला

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मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में शामिल 37 विभागों की 85 योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा हर महीने सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से की जाती है। इसी आधार पर शासन जिलों की रैंकिंग जारी करता है। बाराबंकी का प्रदर्शन कई महत्वपूर्ण योजनाओं में कमजोर रहा है।निर्माण कार्य, पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना, विश्वकर्मा योजना, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) टूलकिट वितरण, सेतुओं के निर्माण, फैमिली आईडी और जननी सुरक्षा योजना के क्रियान्वयन में जिला अपेक्षित प्रगति हासिल नहीं कर सका है।कमजोर प्रदर्शन के बीच जिले के कई विभागों ने बेहतर अंक हासिल किए हैं। अतिरिक्त ऊर्जा विभाग को 10 में से 10 अंक मिले हैं। इसके अलावा उद्यान, बिजली, कृषि, ग्राम्य विकास, ग्रामीण अभियंत्रण, चिकित्सा, दुग्ध विकास, पंचायती राज, पर्यटन, पशुधन, पशु टीकाकरण, शादी अनुदान, महिला कल्याण, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा वृद्धावस्था पेंशन सहित कई क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से जिले की स्थिति संभली है।अयोध्या मंडल के पांच जिलों की प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में अंबेडकरनगर ने बाजी मारी है। वह प्रदेश में आठवें स्थान पर है। बाराबंकी 21वें, सुल्तानपुर 23, अयोध्या 26 और अमेठी 43वें स्थान पर है।वर्जनजिले की रैंकिंग में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं। विभागों की प्रगति बढ़ाने के लिए लगातार निगरानी की जा रही है। समय-समय पर सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कमियों की समीक्षा की जाती है और उन्हें दूर करने के निर्देश दिए जाते हैं।