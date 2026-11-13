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Barabanki News: डिवाइडर से टकराई टूरिस्ट कार, बहराइच के चार घायल

Fri, 13 Nov 2026 02:13 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 13 Nov 2026 02:13 AM IST
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Tourist car hits divider; four from Bahraich injured
मसौली इलाके में हादसे के बाद अलग हुए कार के पहिए।
मसौली। बाराबंकी-बहराइच हाईवे पर सुल्तानपुर गांव के ओवरब्रिज के पास बृहस्पतिवार रात करीब एक बजे तेज रफ्तार टूरिस्ट कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के अगले दोनों पहिये निकलकर सड़क पर जा गिरे और कार घूमकर दूसरी तरफ पहुंच गई।
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हादसे में कार सवार बहराइच के इंद्रा वर्मा (35), मुकेश (35) समेत चार लोग घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंचे एंबुलेंस कर्मियों ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान एक घायल के बैग में करीब डेढ़ लाख रुपये नकद मिले। एंबुलेंस कर्मियों ने ईमानदारी का परिचय देते हुए रकम सुरक्षित रखी और जिला अस्पताल पहुंचने पर अस्पताल स्टाफ व मरीज के परिजनों को सौंप दी।
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सीओ गरिमा पंत ने बताया कि कार दिल्ली नंबर की थी और बहराइच की ओर जा रही थी। परिजन घायलों को लेकर चले गए।
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