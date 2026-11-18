अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी

इसके बाद किशोरी मां के साथ ऋषिकेश लौट गई। कुछ समय बाद किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो जांच में छह माह का गर्भ होने की जानकारी हुई। मामला छिपा रहा। दो माह पहले परिजन उसे प्रसव के लिए अस्पताल ले गए तो नाबालिग होने के कारण अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी।



इसके बाद ऋषिकेश में अज्ञात के खिलाफ शून्य क्रमांक पर रिपोर्ट दर्ज की गई। जांच में घटना का संबंध उत्तर प्रदेश से सामने आने पर उत्तराखंड पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद मामला बाराबंकी स्थानांतरित कर दिया गया।



वहीं, सीओ रामसनेहीघाट सौरभ श्रीवास्तव के अनुसार, पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना असंद्रा क्षेत्र स्थित ननिहाल में हुई थी। किशोरी और परिजनों से पूछताछ के आधार पर आरोपी की पहचान उसके 60 वर्षीय नाना के रूप में हुई। बुधवार शाम पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।