Barabanki News: बालवाटिका में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू

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इस प्रशिक्षण में प्रतिभागियों को गतिविधि आधारित शिक्षण पद्धतियों की जानकारी दी जा रही है। बीएसए नवीन कुमार पाठक ने संतशाला पहुंचकर प्रशिक्षण से जुड़े कार्य को परखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बालवाटिका स्तर पर बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षकों और एजुकेटर्स का निपुण होना बेहद जरूरी है। जिला समन्वयक निपुण अमित कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इस प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों की शिक्षण क्षमता को मजबूत करना है, ताकि प्री-प्राइमरी स्तर पर ही बच्चों की नींव मजबूत की जा सके।संतशाला में चल रहे इस द्वितीय बैच में नोडल एआरपी, नोडल शिक्षक संकुल, सीडीपीओ और ईसीसीई एजुकेटर्स हिस्सा ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञ संदर्भदाताओं ने प्रतिभागियों को बाल मनोविज्ञान, प्रारंभिक शिक्षा की बारीकियों और खेल-खेल में सीखने की गतिविधि आधारित तकनीकों से अवगत कराया जा रहा है। एसआरजी पद्मजा त्रिपाठी, एआरपी लक्ष्मी सिंह, नोडल संकुल ममता दुबे और मंजुला सिंह ने बताया कि छोटे बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए रोचक गतिविधियों, शिक्षण-अधिगम सामग्री (टीएलएम) के उपयोग और क्षमता संवर्द्धन पर विशेष ध्यान देना चाहिए।