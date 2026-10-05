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Barabanki News: आज के कार्यक्रम

Mon, 05 Oct 2026 02:19 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 05 Oct 2026 02:19 AM IST
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Today's events
1-रंगोली प्रतियोगिता
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सुबह 10:00 बजे। गांधी जयंती सप्ताह के तहत देवा रोड स्थित गांधी सभागार में रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
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2- बहुउद्देशीय शिविर
सुबह 10:00 बजे। सिरौलीगौसपुर के ब्लॉक सभागार में सेवा संकल्प के तहत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसमें लोगों को योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
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3- सम्मान समारोह
दोपहर 02:00 बजे। सतरिख स्थित टीआरसी लॉ कॉलेज में अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस के अवसर पर विद्याश्री एवं कर्मश्री सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
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4- स्थापना दिवस
दोपहर 03:00 बजे। देवा रोड स्थित गांधी सभागार में गांधी क्लब का स्थापना दिवस व खिलाड़ी सम्मान समारोह का आयोजन किया जाएगा।
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5- शांति समिति की बैठक
दोपहर 02:00 बजे। दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर फतेहपुर तहसील सभागार में एसडीएम की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक होगी।
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6- मानस पाठ
शाम 05:00 बजे। सतरिख स्थित सप्तऋषि आश्रम पर संतों की ओर से श्रीरामचरितमानस पाठ का आयोजन किया जाएगा।
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