Barabanki News: पेड़ कटान से देवा-लखनऊ मार्ग पर तीन किमी जाम

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प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पेड़ काटे जाने के दौरान यातायात संचालन के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। वाहनों का दबाव बढ़ने से सड़क पर लंबी कतारें लग गईं। जाम में फंसे सतनाम शर्मा, शिव कुमार यादव, कौशल यादव और रंजीत गौतम ने बताया कि मौके पर यातायात नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। वन विभाग का कोई जिम्मेदार कर्मचारी भी नहीं दिखा। जाम बढ़ने के बावजूद इसे खुलवाने के लिए कोई टीम मौके पर नहीं पहुंची। इससे राहगीरों में नाराजगी रही। लोगों का कहना था कि व्यस्त मार्ग पर पेड़ कटान से पहले यातायात की वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए थी।प्रभारी यातायात देवा जितेंद्र तिवारी ने बताया कि प्रस्तावित फोरलेन के कारण सड़क किनारे पेड़ काटे जा रहे हैं। देवा-चिनहट मार्ग पर विशाल पेड़ काटने के दौरान वन विभाग के कर्मचारियों ने कुछ देर के लिए आवागमन रोका था, लेकिन इसकी सूचना देवा पुलिस और यातायात पुलिस को नहीं दी गई। सूचना मिलती तो यातायात के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया जा सकता था।देवा-लखनऊ मार्ग पर पेड़ों की कटाई के दौरान यातायात नियंत्रण की व्यवस्था नहीं होने से राहगीरों को परेशानी उठानी पड़ी। करीब तीन किलोमीटर लंबे जाम में एंबुलेंस, स्कूली वाहन और सैकड़ों लोग फंसे रहे। मौके पर पुलिस या वन विभाग की टीम नजर नहीं आई। यातायात प्रभारी के अनुसार, पेड़ काटने की सूचना पुलिस को नहीं दी गई थी। उनका कहना है कि सूचना मिलने पर वैकल्पिक यातायात व्यवस्था की जा सकती थी।