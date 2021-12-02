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Barabanki News: तीन माह में धंसी इंटरलॉकिंग सड़क

Fri, 02 Oct 2026 01:43 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 02 Oct 2026 01:43 AM IST
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Interlocking road caved in within three months.
सिद्धौर । सिद्धौर ब्लॉक में क्षेत्र पंचायत निधि से कराए जा रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठे हैं। बाराबंकी-हैदरगढ़ मार्ग से विद्युत उपकेंद्र कोठी होते हुए महाशिव शक्ति इंटर कॉलेज तक करीब 10 लाख रुपये की लागत से बनी इंटरलॉकिंग सड़क निर्माण के महज तीन माह में जगह-जगह धंस गई। कई स्थानों पर सड़क की साइड बॉक्सिंग उखड़ गई है, जबकि निर्माण संबंधी सूचना बोर्ड भी टूटकर गिर पड़ा है।
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स्थानीय निवासी कल्लू और जगमोहन ने आरोप लगाया कि निर्माण के दौरान ही घटिया सामग्री और मानकों की अनदेखी की शिकायत ब्लॉक अधिकारियों से की गई थी। उनके अनुसार, इंटरलॉकिंग से पहले गिट्टी की कुटाई नहीं कराई गई और न ही ठोस बेस तैयार किया गया। इससे सड़क जल्द बदहाल हो गई और लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद स्थिति खराब है। बीडीओ पूजा सिंह ने बताया कि मामला संज्ञान में आते ही संबंधित ठेकेदार को नोटिस दिया गया है। जांच के आधार पर कार्रवाई होगी।
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