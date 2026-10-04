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Barabanki News: सुल्तानपुर हाईवे पर आएगी यात्रा, यातायात रहेगा धीमा

Sun, 04 Oct 2026 01:34 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Sun, 04 Oct 2026 01:34 AM IST
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The procession will pass along the Sultanpur Highway; traffic will be slow.
बाराबंकी। गुजरात से काशी के लिए निकली भाजपा की यात्रा रविवार को लखनऊ-बाराबंकी सीमा पर सुल्तानपुर हाईवे स्थित छबील चौकी के पास पहुंचेगी। यहां हजारों कार्यकर्ताओं की ओर से यात्रा का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद यात्रा हैदरगढ़ पहुंचेगी। यात्रा के स्वागत के दौरान हाईवे पर वाहनों का दबाव बढ़ने से यातायात कुछ धीमा रह सकता है। सीओ समीर सिंह ने बताया कि यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं।
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