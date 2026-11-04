Barabanki News: भरतनाट्यम से सजीव हुईं कान्हा की लीलाएं

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नृत्य नाटिका की शुरुआत मथुरा के कारागार के दृश्य से हुई। कंस के अत्याचार और कारागार में भगवान श्रीकृष्ण के दिव्य जन्म के प्रसंग को कलाकारों ने जीवंत कर दिया। इसके तुरंत बाद दृश्य बदला और गोकुल की छटा बिखर गई।नंद बाबा और माता यशोदा के आंगन की रौनक मंच पर साफ नजर आ रही थी। बालकृष्ण की नटखट लीलाएं, माखन चोरी के प्रसंग और मैया यशोदा के वात्सल्य भाव को कलाकारों ने बेहतरीन अभिनय से पेश किया।कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव में राधा-कृष्ण के अलौकिक महारास के मंचन ने पूरे परिसर को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। इस शानदार नृत्य नाटिका के निर्देशक प्रख्यात भरतनाट्यम कलाकार ‘कलाश्री’ सैयद शमशुर रहमान हैं। उन्होंने पद्म विभूषण गुरु डॉ. सरोजा वैद्यनाथन से विधिवत प्रशिक्षण लिया है। वह राष्ट्रपति भवन और ताज महोत्सव जैसे कई प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का जादू बिखेर चुके हैं। वर्तमान में वह लखनऊ स्थित स्वर्ण हंस नृत्य कला मंदिर के जरिये नई पीढ़ी को इस समृद्ध शास्त्रीय परंपरा में प्रशिक्षित कर रहे हैं।