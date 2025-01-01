Barabanki News: खेलते-खेलते बेहोश हुई छात्रा, अस्पताल में मौत

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साबिहा विशुनपुर निवासी शब्बीर की बेटी थी। शब्बीर मुंबई में नौकरी करते हैं। साबिहा अपनी मां और छोटे भाई समद के साथ रहती थी। नाना मोहम्मद उमर ने बताया कि साबिहा अक्सर बीमार रहती थी। पूर्व में उसके ट्यूमर का ऑपरेशन भी हो चुका था। हाल ही में उसे बुखार आया था, जो दवा लेने के बाद ठीक हो गया था। हेडमास्टर ने बताया कि छात्रा करीब 10 दिन से बीमार थी। परिजनों ने मेडिकल स्टोर से दवा दिलाई थी। हालत में सुधार होने के बाद वह स्कूल आई थी। पिता के मुंबई से लौटने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा।इसराैली। बृहस्पतिवार को स्कूल का समय सुबह नौ बजे हुआ तो 11 वर्षीय साबिहा बानो रोज की तरह मां से हंसकर विदा हुई। मां ने प्यार से उसका बस्ता तैयार कर स्कूल भेजा था। कुछ घंटों बाद बेटी के स्कूल में बेहोश होने की सूचना मिली तो मां दौड़कर अस्पताल पहुंची। बेटी की बेजान देह देखते ही वह बेसुध हो गई।वह साबिहा को गले लगाकर उसके हाथ सहलाती और उठने के लिए पुकारती रही। छोटा भाई समद भी मां का आंचल पकड़कर बिलखता रहा। मां बेटी की किताबों और सामान को सीने से लगाकर रोती रही। घर में सुबह की चहल-पहल कुछ ही घंटों में मातम में बदल गई। मुंबई में नौकरी कर रहे पिता को सूचना मिली तो वह तत्काल घर के लिए रवाना हो गए।छात्रा स्कूल में खेल रही थी, तभी अचानक गिरकर बेहोश हो गई। हेडमास्टर और परिजन उसे सीएचसी ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। परिजनों के बयान लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि छात्रा कई दिनों से बीमार थी।बीएसए