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सत्ता का संग्राम: कुर्सी की जनता विधायक और सरकार के कामकाज से कितनी संतुष्ट, देखें रिपोर्ट

Tue, 29 Sep 2026 05:41 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी
अमर उजाला नेटवर्क, बाराबंकी Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 29 Sep 2026 05:41 PM IST
सार

अमर उजाला की टीम ने 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र में लोगों से बातचीत की। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भाजपा से वर्तमान विधायक सकेंद्र प्रताप वर्मा और सरकार के काम पर अपने विचार व्यक्त किए।

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satta ka sangram How satisfied are people of Kursi Assembly with their MLA and govts performance
सत्ता का संग्राम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनावों की सरगर्मी के बीच अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्राम' अभियान के तहत बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र पहुंची। टीम ने ग्रामीणों, किसानों और युवाओं से आगामी चुनावों के मुद्दों तथा क्षेत्र के विकास पर बातचीत की। वर्तमान में सकेंद्र प्रताप वर्मा इस सीट से विधायक हैं।

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ग्रामीणों ने बताया कितना हुआ विधानसभा में काम
'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम में बाराबंकी जिले की कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात की गई। लोगों ने 2027 के चुनाव और वर्तमान विधायक सकेंद्र प्रताप वर्मा के कामकाज पर अपनी राय रखी। उन्होंने राज्य सरकार की योजनाओं के धरातल पर पहुंचने की स्थिति बताई। आनंद कुमार ने बताया कि सड़कें अच्छी बनी हैं और पानी की समस्या दूर हुई है। स्कूलों में भी अच्छा काम चल रहा है और उनका रखरखाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आने के बाद गुंडागर्दी और छेड़खानी खत्म हो गई है। गैस सिलिंडर और राशन नियमित रूप से मिल रहे हैं, साथ ही सुकन्या योजना का लाभ भी मिल रहा है। सुमित कुमार गुप्ता ने सड़कों के बेहतर होने और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली मिलने की बात कही। उन्होंने विधायक के कार्यों और भ्रष्टाचार व गुंडागर्दी में कमी को सराहा। अनू मोरिया ने कानून व्यवस्था, बिजली व्यवस्था और राशन वितरण प्रणाली में सुधार बताया। जितेंद्र कुमार ने सड़कों के बढ़िया बनने और गुंडे माफिया के चले जाने से व्यापारियों में सुरक्षा की भावना बढ़ने का उल्लेख किया।
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कुर्सी की महिलाएं किन मुद्दों पर चुनेंगी अपना विधायक?
कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं से बात की गई। इन महिलाओं ने अपने क्षेत्र में हुए बदलावों, सरकारी योजनाओं के लाभ और आगामी चुनाव के मुद्दों पर अपनी राय रखी। 
डॉक्टर अंजू चंद्रा ने बताया कि महिला सुरक्षा पहले से बहुत बेहतर हुई है। अब लड़कियां बेधड़क कहीं भी आ-जा सकती हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को भी काफी अच्छा बताया। राज रानी ने बताया कि स्कूल और अस्पताल ठीक चल रहे हैं और इलाज भी सही मिलता है। उन्होंने उज्ज्वला योजना को बढ़िया बताया, जिससे उन्हें फायदा हुआ। तुलिका ने कहा कि उनके हिसाब से बहुत कुछ बेहतर हुआ है। लड़कियां अब पहले से अधिक सुरक्षित हैं और कहीं भी जा सकती हैं। सड़कों की स्थिति में भी सुधार हुआ है और सार्वजनिक परिवहन आसानी से उपलब्ध है।



युवाओं ने बताया कुर्सी विधानसभा में कितना हुआ विकास
कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के युवाओं ने विकास, रोजगार और सुरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विधायक सकेंद्र प्रताप वर्मा के कामकाज का आकलन किया। राज्य सरकार की योजनाओं के धरातल पर पहुंचने की स्थिति भी बताई गई। प्रदीप रावत ने बेरोजगारी में कमी और कौशल विकास केंद्रों से युवाओं को रोजगार मिलने की बात कही। नेशनल हाईवे अब फोरवे है और गांवों में इंटरलॉकिंग सड़कें बनी हैं।अभिषेक साहू ने औद्योगिक क्षेत्र में नई नौकरियों के अवसरों को किसानों के लिए भी फायदेमंद बताया। शुभम राठौर ने लाइट की समस्या खत्म होने और स्ट्रीट लाइटें लगने की बात कही। उन्होंने बताया कि छेड़छाड़ के मामले कम हुए हैं और महिलाएं सुरक्षित महसूस करती हैं। कौशल विकास के कई केंद्र युवाओं को रोजगार दे रहे हैं। औद्योगिक क्षेत्र में भी सरकार ने नई नौकरियों के अवसर दिए हैं। 



व्यापारियों विकास पर जताई संतुष्टि, खाद पर चिंता
अमर उजाला के 'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम में कुर्सी विधानसभा क्षेत्र के व्यापारियों और किसानों से बात की गई। उन्होंने वर्तमान भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कामकाज और क्षेत्र में हुए बदलावों पर अपनी राय रखी। लोगों ने आगामी विधानसभा चुनाव के मुद्दों पर भी चर्चा की। व्यापारियों ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की बात कही। पंकज जैन ने बताया कि पहले व्यापारी डरा हुआ महसूस करते थे लेकिन अब वे निर्भीक होकर व्यापार कर रहे हैं। बिलहरा फतेहपुर मार्ग पर रात 11 बजे भी सुरक्षित यात्रा संभव है। वीरेश कुमार वर्मा ने गांव की सड़कों को चकाचक और रेलवे लाइन के डबल होने को कारोबार के लिए अच्छा बताया। उन्होंने बाईपास को यातायात जाम कम करने और व्यापार बढ़ाने वाला बताया। अरविंद कुमार जैन ने कहा कि चोरी की शिकायतों पर सुनवाई होती है और व्यापारियों के लिए स्थिति बेहतर है। राजू वर्मा ने किसान सम्मान निधि को बढ़िया बताया लेकिन खाद की समस्या पर चिंता व्यक्त की। भूपेंद्र सिंह ने प्रशासन और शासन में बड़ा अंतर देखा, कहा मां-बेटियां अब खुले आसमान के नीचे घूम सकती हैं। 111 नंबर पुलिस व्यवस्था को भी बेहतर बताया गया।



कुर्सी विधानसभा में कितने विकास के वादे पूरे?
 'सत्ता का संग्राम' कार्यक्रम में कुर्सी विधानसभा क्षेत्र की फतेहपुर तहसील के अधिवक्ताओं से बात की गई। उन्होंने क्षेत्र में हुए परिवर्तनों और आगामी 2027 चुनाव के मुद्दों पर अपनी राय रखी। राजीव जैन तिवारी ने बताया कि 2014 से भाजपा सरकार आने के बाद ट्रेनों में सुधार हुआ है। अब इलेक्ट्रिक ट्रेनें चल रही हैं और दोहरी लाइनें पूर्वांचल तक बिछाई गई हैं। राज्य सरकार ने पांच पशु चिकित्सालय दिए हैं। करीब 28 करोड़ रुपये की लागत से मुख्यमंत्री का एक विद्यालय भी बन रहा है। कर्बला के पास युवाओं के लिए खेल का ऑडिटोरियम और ग्राउंड भी बनाया जा रहा है। एनएस 727 सहित मुख्य सड़कें अच्छी बनी हुई हैं। कानून व्यवस्था हर जगह बेहतर है और पुलिस शासनादेश के अनुसार कार्रवाई करती है। अधिवक्ताओं ने बताया कि पहले गुंडा माफिया का राज था, जो अब कहीं नहीं दिखता। उमेश ने मोदी सरकार द्वारा अधिवक्ताओं के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस सुविधा का धन्यवाद किया। मनीराम तिवारी ने मां-बहनों की सुरक्षा में सुधार को सराहा। पहले शाम 6 बजे के बाद महिलाएं बाहर नहीं निकलती थीं, अब रात 10-11 बजे भी सुरक्षित हैं। कौशल कुमार सिंह ने बताया कि निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, पेंशन और विधवा पेंशन जैसी सेवाएं लोगों तक पहुंची हैं। सरकार ने छोटी इकाई की सुविधाओं पर जोर दिया है। मनीराम तिवारी के अनुसार, सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव के सबको मिल रहा है। अधिवक्ताओं ने विधायक के कामकाज को 10 में से 10 नंबर दिए।


 

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