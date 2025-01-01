Barabanki News: गमगीन माहौल में सरवन व धर्मराज का अंतिम संस्कार

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नगर कोतवाली क्षेत्र में आलापुर के पास हाईवे पर बुधवार रात हुए भीषण हादसे में सरवन, धर्मराज और अमित (35) घायल हो गए थे। तीनों एक ही बाइक पर सवार थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल अमित का लखनऊ मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम उनके उपचार में जुटी है। अमित की हालत को लेकर परिजन चिंतित हैं। गांव के लोग और परिवारजन उनकी सलामती के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं।

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रामसनेहीघाट। बरजोर गांव में बृहस्पतिवार दोपहर सरवन (45) और धर्मराज (32) के शव पहुंचते ही कोहराम मच गया। गमगीन माहौल में दोनों चचेरे भाइयों का गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। राज्यमंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने शोकाकुल परिवारों को हरसंभव मदद का आश्वासन दिया।