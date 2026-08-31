Barabanki News: कुर्सी-अयोध्या मार्ग स्थित पुल पर धंसी सड़क

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गौरतलब है कि छह महीने पहले इसी स्थान पर दो ट्रकों की जोरदार भिड़ंत हुई थी, जिसमें एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई थी।इस हादसे के बावजूद एनएचएआई ने सुध नहीं ली, जिसका नतीजा है कि आज वही जगह फिर से जानलेवा गड्ढे में तब्दील हो चुकी है।दूसरी तरफ, किसान पथ पर ही कानपुर से बेहटा को जोड़ने वाला पुल पिछले एक महीने से मरम्मत कार्य के चलते पूरी तरह बंद पड़ा है। पुल बंद होने की वजह से हाईवे का सारा भारी यातायात माती पुल के नीचे से डायवर्ट कर निकाला जा रहा है।संकरे रास्ते पर दिन-रात भारी ट्रकों की बेतरतीब आवाजाही से माती क्षेत्र में रोजाना लंबा जाम लग रहा है।मामले में एनएचएआई के अधिकारी राज ने पुल धंसने से हादसे की आशंका जताते हुए जल्द मरम्मत कराने की बात कही है, लेकिन प्रशासनिक लापरवाही के चलते फिलहाल राहगीर जान हथेली पर रखकर सफर करने के लिए मजबूर हैं।