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Barabanki News: पूजा-पाठ के शोर का विरोध करने पर मां-बेटी की पिटाई

Thu, 12 Nov 2026 01:38 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Thu, 12 Nov 2026 01:38 AM IST
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Mother and daughter beaten for objecting to noise from religious rituals
मुंशीगंज। बंदोइया गांव निवासी करमपति को पड़ोसियों के देर रात तक तंत्र-मंत्र और पूजा-पाठ करने के दौरान हो रहे शोरगुल का विरोध करना भारी पड़ गया। आरोप है कि विरोध करने पर पड़ोसियों ने करमपति और उनकी बेटी के साथ गाली-गलौज करते हुए पिटाई कर दी। पीड़िता ने नन्हेलाल, अनिल, सुनील और राज समेत अन्य लोगों पर आरोप लगाया है।
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करमपति के मुताबिक, आरोपी पिछले करीब एक सप्ताह से एक ओझा को बुलाकर रात 12 बजे तक पूजा-पाठ कर रहे हैं। इससे आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी होती है। विरोध करने पर आरोपी गाली-गलौज करने लगते हैं। सीओ अखिलेश वर्मा ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। संवाद
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