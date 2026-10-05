Barabanki News: कबड्डी में खजुआ क्लब विजेता

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त्रिवेदीगंज। बीरम खेड़ा गांव में शनिवार रात जंगली माता मंदिर परिसर में जय मां जंगली माता नाइट कबड्डी प्रतियोगिता हुई। एक दिवसीय प्रतियोगिता में आठ टीमों ने प्रतिभाग किया। फाइनल मुकाबला लखनऊ टाइटंस और खजुआ क्लब बाराबंकी के बीच हुआ। खजुआ क्लब ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 13 अंक हासिल किए, जबकि लखनऊ टाइटंस 12 अंक ही बना सकी। खजुआ क्लब ने एक अंक से जीत दर्ज की। विजेता टीम को नकद धनराशि व ट्रॉफी तथा उपविजेता टीम को भी नकद धनराशि व ट्रॉफी दी गई। इस दौरान अभिषेक शर्मा, अंकित यादव, रितिक रोशन और संतोष मौजूद रहे।