Barabanki News: शरदकालीन गन्ना बोआई की दी जानकारी

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हैदरगढ़। चीनी मिल की ओर से शालापुर गांव में शरदकालीन गन्ना बोआई पर गोष्ठी आयोजित की गई। इसमें आसपास के चार-पांच गांवों के किसानों ने भाग लिया। हैदरगढ़ चीनी मिल के क्षेत्रीय प्रमुख जगदीश सिंह ने किसानों को उन्नत गन्ना प्रजाति 0118 की बोआई के लिए प्रेरित किया। गन्ना विकास अधिकारी रितेश त्रिपाठी ने सरसों की लाइन से सहफसली खेती की जानकारी दी। क्षेत्र पर्यवेक्षक रोहित यादव ने बताया कि शरदकालीन गन्ने की उपज करीब 30 फीसदी अधिक होती है। सहफसली खेती से आय भी बढ़ सकती है। इस दौरान पुजारी सिंह, विंध्या सिंह, पप्पू सिंह, अमर बहादुर, राजेश पांडेय और अमरनाथ पांडेय मौजूद रहे।