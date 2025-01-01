Barabanki News: गांधी के स्वच्छता संदेश से बदली शहर की तस्वीर

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शहर में छोटे-बड़े 65 नाले हैं, जिनमें अधिकांश को ढक दिया गया है। सफाई व्यवस्था के लिए 450 सफाईकर्मी तैनात हैं। सभी 12 सार्वजनिक शौचालयों की सफाई और संचालन के लिए एक-एक कर्मचारी लगाया गया है। 29 वार्डों से रोज करीब 80 टन कचरा निकलता है। इसके उठान के लिए 100 ई-रिक्शा और 25 मैजिक वाहन लगाए गए हैं। प्रत्येक ई-रिक्शा पर दो कर्मचारी तैनात हैं। तीन साल से बंद डोर-टू-डोर कूड़ा उठान व्यवस्था इस वर्ष बहाल होने से सुधार हुआ है।बड़ेल के रवि प्रकाश और मनोज ने सफाई व कूड़ा उठान बेहतर होने की बात कही। श्रीराम कॉलोनी की नीतू, आकांक्षा, संध्या और सरिता के मुताबिक अब डस्टबिन समय पर खाली हो जाते हैं। शिकायत मिलने पर वाहन चालक मौके पर पहुंचकर कूड़ा उठाता है और जीपीएस फोटो अपलोड करता है।तीन साल से बंद ककरहिया कूड़ा निस्तारण प्लांट इस वर्ष शुरू किया गया। यहां डंप 65 हजार टन कचरे का निस्तारण हुआ। रिसाइकिलिंग से पॉलीथिन अलग की गई और इसके बदले सात हजार इंटरलॉकिंग ईंटें मिलीं। जैविक खाद का टीला तैयार हुआ है, जबकि गिट्टी का इस्तेमाल सड़क निर्माण में किया जा रहा है।एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज (एचडीबीएफएस) और सीईई की पहल पर जल निकायों के पुनरुद्धार अभियान के तहत अहमदाबाद, पुणे, चेन्नई और लखनऊ में गोमती नदी की सफाई करने वाली बहुराष्ट्रीय संस्था जमुरिया नाले का कायाकल्प करेगी। कंपनी सर्वे पूरा कर चुकी है।वर्ष 2022 में सफाई पर 14.35 करोड़ और उपकरणों पर 1.10 करोड़, 2023 में 14.94 करोड़ और 1.75 करोड़, 2024 में 14.16 करोड़ और 15 लाख तथा 2025 में 18.25 करोड़ और 23 लाख रुपये खर्च हुए। वर्ष 2026 में सफाई पर 19.13 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। उपकरणों पर 2.82 करोड़ रुपये से दो जेसीबी, दो रोबोट जेसीबी, मिनी पोकलैंड, 85 ई-रिक्शा और 25 मैजिक वाहन खरीदे गए हैं।जीपीएस निगरानी के बाद कूड़ा उठान संबंधी शिकायतें घटकर महीने में 20 से 25 रह गई हैं।शहर में सफाई व्यवस्था मजबूत करने के लिए संसाधन और वाहन बढ़ाए गए हैं। जलभराव रोकने में सफलता मिली है। ककरहिया प्लांट चालू कराकर डंप कचरे का निस्तारण कराया गया है। अधिकांश नाले ढक दिए गए हैं और जमुरिया नाले का पुनरुद्धार जल्द शुरू होगा।ईओ