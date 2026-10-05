Barabanki News: रोबोटिक्स से रोजगार तक, युवाओं को मिलेगी नई तकनीक

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इन संस्थानों में पहले से सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, एडवांस्ड सीएनसी मशीनिंग और मैकेनिक मोटर व्हीकल जैसे पाठ्यक्रम संचालित हैं।अब इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स एंड डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन, इंजीनियरिंग डिजाइन टेक्नीशियन, वर्चुअल एनालिसिस एंड डिजाइनर एफईएम और मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे आधुनिक पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं। इससे युवाओं को नए दौर के उद्योगों में रोजगार के लिए तैयार होने का अवसर मिलेगा।इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स में छात्र स्वचालित संयंत्रों और रोबोटिक आर्म्स का संचालन सीखेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पाठ्यक्रम में ई-वाहनों की तकनीक, बैटरी प्रबंधन और रखरखाव की जानकारी दी जाएगी। वहीं थ्रीडी प्रिंटिंग में कंप्यूटर डिजाइन के आधार पर भौतिक उत्पाद तैयार करने का प्रशिक्षण मिलेगा।बनीकोडर व सिरौलीगौसपुर में फेस-दो की शुरुआतग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए बनीकोडर और सिरौलीगौसपुर स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में टाटा स्किल सेंटर फेस-दो का काम शुरू किया जा रहा है। बनीकोडर में इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेक्नीशियन, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन थ्रीडी प्रिंटिंग की पढ़ाई होगी। सिरौलीगौसपुर में सीएनसी मशीनिंग टेक्नीशियन की 24, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल की 24 और एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीशियन थ्रीडी प्रिंटिंग की 40 सीटें स्वीकृत हुई हैं। इससे ग्रामीण छात्रों को अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में प्रशिक्षण मिल सकेगा।उद्योगों की जरूरत के अनुसार मिलेगा प्रशिक्षणजिले की आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजीज के सहयोग से नए ट्रेड बढ़ाए गए हैं। सिरौलीगौसपुर व बनीकोडर में फेस-दो के तहत आधुनिक पाठ्यक्रम शुरू हो रहे हैं। इससे युवाओं को उद्योगों की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण और रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।-आशुतोष कुमार सिंह, नोडल प्रधानाचार्य, आईटीआई