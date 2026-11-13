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Barabanki News: सरयू नदी पर अस्थाई पुल का निर्माण तेज

Fri, 13 Nov 2026 02:08 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Fri, 13 Nov 2026 02:08 AM IST
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Construction of temporary bridge on Saryu river accelerated
रामनगर। सरयू नदी का जलस्तर घटने के साथ ही 1200 मीटर लंबे डबल लेन अस्थायी पुल का निर्माण तेज हो गया है। यह पुल स्थायी पुल की नींव तैयार करने वाली मशीनों के लिए मार्ग बनाएगा। कार्यदायी संस्था के कर्मचारी प्रेशर मशीनों से लोहे के पाइप जमीन में गाड़ रहे हैं।
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इसके ऊपर नट-बोल्ट कसकर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, साथ ही जरूरत के अनुसार वेल्डिंग भी की जा रही है। नदी में पूर्व में हुई कटान को देखते हुए निर्माण स्थल पर विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। (संवाद)
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