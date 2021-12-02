Barabanki News: युवती से छेड़छाड़, छह पर रिपोर्ट

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पीड़िता के मुताबिक, पांच जुलाई की सुबह करीब 6:30 बजे सीताराम, पवन और आदर्श सिंह ने उनसे अभद्रता व छेड़छाड़ की। विरोध करने पर उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और कपड़े फाड़ दिए। सीओ गरिमा पंत ने बताया कि मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

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सिरौलीगौसपुर। बदोसराय क्षेत्र में धान की रोपाई के इंतजार में खेत में बैठी युवती से छेड़छाड़ और पिटाई का मामला सामने आया है। पुलिस से न्याय न मिलने पर पीड़िता ने न्यायालय की शरण ली। एसीजीएम कोर्ट संख्या 12 के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की।