Barabanki News: विवाहिता का गला दबाने में पति, ससुर सहित आठ पर रिपोर्ट

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एक नवंबर की शाम सभी ने मिलकर लाठी-डंडों से पीटा। गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद धमकी देते हुए घर से निकाल दिया। आरोप लगाया कि ससुर के पास लाइसेंसी रिवाल्वर है और वह उससे भी धमकाते हैं। विज्ञापन

सीओ सदर संगम कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति शिव सिंह, ससुर रमेश चंद्र, सास सावित्री देवी, ननद कल्पना, प्रीति व प्रिया, देवर रुद्र सिंह और नंदोई रिशु सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। एक नवंबर की शाम सभी ने मिलकर लाठी-डंडों से पीटा। गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। इसके बाद धमकी देते हुए घर से निकाल दिया। आरोप लगाया कि ससुर के पास लाइसेंसी रिवाल्वर है और वह उससे भी धमकाते हैं।सीओ सदर संगम कुमार ने बताया कि महिला की शिकायत पर पति शिव सिंह, ससुर रमेश चंद्र, सास सावित्री देवी, ननद कल्पना, प्रीति व प्रिया, देवर रुद्र सिंह और नंदोई रिशु सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।

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सतरिख। लखनऊ के चिनहट क्षेत्र के उर्मिला पुरी सुरेंद्रनगर निवासी विवाहिता वर्षा ने सतरिख पुलिस को तहरीर देकर बताया कि एक वर्ष पूर्व उनका विवाह सतरिख के गुलपुरवा निवासी शिव सिंह के साथ हुआ था। शादी के कुछ समय बाद से ही ससुरालजन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे।