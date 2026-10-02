बाराबंकी: भाजपा विधायक बोले- यूपी में बनेंगे 20 नए जिले, पार्टी में उच्च स्तर पर मंथन जारी

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विधायक रावत ने दावा किया कि पार्टी फोरम में ऐसे कई प्रस्ताव आ चुके हैं। उन्होंने अपनी विधानसभा क्षेत्र हैदरगढ़ को जिला बनाने की मांग की है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और गृह मंत्री से मिलकर प्रस्ताव दिए है। हैदरगढ़ के जिला बनने पर वहां कलेक्ट्रेट होगा और इसे लोकसभा क्षेत्र भी बनाया जाएगा। नए जिले का नाम बाबा औसानेश्वर नगर किया जाएगा।दिनेश रावत ने बताया कि गोमती नदी हैदरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से करीब 40 किलोमीटर गुजरती है। आजादी के बाद इस पर केवल पांच पुल थे। वर्तमान सरकार ने पांच और नए पुलों के निर्माण को मंजूरी दी है। इनमें से तीन पुल बनकर तैयार हो चुके हैं। दो अन्य पुलों के लिए पैसा भी जारी हो गया है। हैदरगढ़ में एक रेलवे ओवरब्रिज को भी मंजूरी मिल चुकी है। यह अगले एक साल में आम लोगों के प्रयोग में आ सकेगा।