Barabanki News: इलाज में लापरवाही से युवक की मौत का आरोप

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पत्नी के अनुसार, हालत बिगड़ने पर सुरेश को भटखेरा के निजी क्लीनिक में दिखाया गया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और लखनऊ ले जाने की सलाह दी। लखनऊ ले जाते समय रास्ते में सुरेश की मौत हो गई। इसके बाद गांव में अंतिम संस्कार कर दिया गया।आरोपी डॉक्टर राधेश्याम मौर्या ने आरोपों से इन्कार करते हुए कहा कि मरीज की हालत बेहद खराब थी। उन्होंने कोई दवा नहीं दी, बल्कि सीधे लखनऊ ले जाने की सलाह दी थी। उनका कहना है कि सुरेश का इलाज गांव में किसी अन्य व्यक्ति से कराया जा रहा था। सीओ समीर सिंह ने बताया कि अभी शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।