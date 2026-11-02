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Barabanki News: मिट्टी के दीयों व खिलौनों से गढ़ा आत्मनिर्भरता का संसार

Mon, 02 Nov 2026 02:11 AM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी
संवाद न्यूज एजेंसी, बाराबंकी Updated Mon, 02 Nov 2026 02:11 AM IST
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A world of self-reliance crafted from earthen lamps and toys
रेखा प्रजापति मिट्टी के दिए और खिलौने बनाते हुए
हरख। हरख के अमरहिया बलछत गांव की रेखा प्रजापति हुनर और मेहनत के दम पर आत्मनिर्भरता की नई इबारत लिख रही हैं। उन्होंने अपने पुश्तैनी हुनर को रोजगार का जरिया बनाकर न सिर्फ अपनी अलग पहचान बनाई है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में भी अहम भूमिका निभा रही हैं।
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अंजली स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष रेखा पिछले आठ वर्षों से मिट्टी के दीये और खिलौने बनाने का काम कर रही हैं। आठवीं तक पढ़ाई करने वाली रेखा पहले घर की जिम्मेदारियों तक सीमित थीं, लेकिन आत्मनिर्भर बनने की चाह ने उन्हें अपने पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। धीरे-धीरे उन्होंने मिट्टी के उत्पाद बनाने और उनकी बिक्री को अपनी आजीविका का साधन बना लिया।
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रेखा के अनुसार, इस काम से उन्हें सालाना करीब 50 हजार रुपये की आमदनी होती है। उनके पति रामदेव प्रजापति खेती-किसानी करते हैं और पत्नी के इस काम में पूरा सहयोग देते हैं। उनके दो बेटे हैं।
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त्योहारों और मेलों में विशेष उत्पाद
रेखा त्योहारों और मेलों के अवसर पर विशेष रूप से मिट्टी के उत्पाद तैयार करती हैं। नागदेवता मेले के लिए वह मालिया बनाती हैं, जबकि दीपावली पर मिट्टी के दीये और खिलौने तैयार करने में जुट जाती हैं। अपने उत्पादों की बिक्री के लिए वह ब्लॉक परिसर सहित विभिन्न स्थानों पर विक्रय केंद्र भी लगाती हैं, जिससे उन्हें स्थानीय स्तर पर अपने उत्पाद बेचने का अवसर मिलता है।


प्रेरणा का स्रोत
रेखा ने अपने पारंपरिक हुनर को रोजगार से जोड़कर यह साबित किया है कि यदि मेहनत करने का जज्बा और कुछ कर गुजरने का हौसला हो तो घर की चौखट से निकलकर भी आत्मनिर्भरता की राह बनाई जा सकती है। आज वह दूसरी महिलाओं के लिए भी प्रेरणा बन रही हैं।
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