Banda News: करतल मार्ग पर जलभराव, जाम की कोशिश

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सूचना मिलते ही कोतवाली प्रभारी निरीक्षक भास्कर मिश्रा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए और लोगों को समझाकर करीब 10 मिनट में जाम हटवा दिया।

इसके बाद नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी विजेता गुप्ता भी मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीन लगाकर चोक नालियों की सफाई कराई गईं, जिससे जल निकासी का रास्ता साफ हो सके। इस दौरान नगर पंचायत के कर्मचारी मौजूद रहे।

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नरैनी। करतल मुख्य मार्ग पर नालियां चोक होने से बारिश का पानी सड़क पर भर गया। जलभराव के कारण नाले का पानी लोगों की दुकानों और घरों में घुसने लगा। इससे आक्रोशित कुछ लोगों ने मुख्य मार्ग पर जाम लगाने की कोशिश की।