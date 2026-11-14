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Banda News: छोटे भाई को चाकू मारकर घायल किया

Sat, 14 Nov 2026 10:56 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 14 Nov 2026 10:56 PM IST
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Stabbed and injured his younger brother.
बांदा। थाना जसपुरा के गांव अमारा में छोटे भाई पर बड़े भाई को चाकू मारकर घायल करने का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है।
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अमारा निवासी उमाशंकर सिंह ने बताया कि नौ नवंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे वह घर पर थे। आरोप है कि इस दौरान उनका छोटा भाई प्रेमशंकर सिंह नशे में घर पहुंचा और गाली-गलौज कर उसे पीटना शुरू कर दिया।

आरोप है कि इसी दौरान प्रेमशंकर सिंह ने चाकू से मुंह पर वार कर दिया। इससे वह घायल हो गया। बेटे गौरव को भी जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग निकला। प्रभारी निरीक्षक राधाकृष्ण तिवारी ने बताया कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जा रही है। (संवाद)
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