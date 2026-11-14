Banda News: छोटे भाई को चाकू मारकर घायल किया

अमारा निवासी उमाशंकर सिंह ने बताया कि नौ नवंबर की शाम करीब साढ़े सात बजे वह घर पर थे। आरोप है कि इस दौरान उनका छोटा भाई प्रेमशंकर सिंह नशे में घर पहुंचा और गाली-गलौज कर उसे पीटना शुरू कर दिया।आरोप है कि इसी दौरान प्रेमशंकर सिंह ने चाकू से मुंह पर वार कर दिया। इससे वह घायल हो गया। बेटे गौरव को भी जान से मारने की धमकी दी और वहां से भाग निकला। प्रभारी निरीक्षक राधाकृष्ण तिवारी ने बताया कि तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच कराई जा रही है। (संवाद)