Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Banda News ›   Inter-district transfers of 25 inspectors, including eight station house officers (SHOs)

Banda News: आठ थाना प्रभारियों समेत 25 निरीक्षकों के गैर जनपद तबादले

Sat, 14 Nov 2026 11:07 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sat, 14 Nov 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Inter-district transfers of 25 inspectors, including eight station house officers (SHOs)
बांदा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में तीन साल या उससे अधिक समय से तैनात निरीक्षकों के तबादले किए गए हैं।
विज्ञापन

इसमें कुल 25 निरीक्षकों को बांदा से गैर जनपद भेजा गया है, इनमें आठ थाना प्रभारी भी शामिल हैं। डीआईजी चित्रकूटधाम मंडल राजेश एस ने शनिवार को स्थानांतरण आदेश जारी किया। वहीं, दूसरे जिलों से 25 निरीक्षकों की बांदा में तैनाती की गई है।

बांदा से महोबा भेजे गए 10 निरीक्षकों में दीनदयाल सिंह, ऋषिदेव सिंह, राजेंद्र सिंह, विजय कुमार कुशवाहा, गिरवां थाना प्रभारी सुरेश कुमार सैनी, ओम प्रकाश यादव, मनीशंकर मिश्र, मिथिलेश कुमार सिंह, रामजीत गौंड़ और सभाजीत सिंह शामिल हैं।
विज्ञापन

इसी तरह हमीरपुर भेजे गए आठ निरीक्षकों में एएचटीयू थाना प्रभारी अनिल कुमार, शिवशंकर यादव, साइबर थाना प्रभारी सुखराम, रामकिशोर, मटौंध थाना प्रभारी दीपेंद्र कुमार सिंह, पैलानी थाना प्रभारी राम मोहन राय, विजय सिंह और भास्कर मिश्रा हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

चित्रकूट स्थानांतरित किए गए सात निरीक्षकों में अतर्रा थाना प्रभारी राकेश कुमार तिवारी, संदीप तिवारी, सदर कोतवाली प्रभारी बलराम सिंह, अनूप कुमार दुबे, फतेहगंज थाना प्रभारी राजेश कुमार वर्मा, प्रेमनारायण और उमेश कुमार कुशवाहा शामिल हैं। दूसरे जिलों से बांदा आने वाले 25 निरीक्षकों में हमीरपुर से 11, महोबा से सात और चित्रकूट से सात निरीक्षक शामिल हैं। (ब्यूरो)
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed