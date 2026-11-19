विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

देवोत्थान एकादशी को देवउठनी एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी को योगनिद्रा में गए भगवान विष्णु कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागते हैं। इसी के साथ चातुर्मास समाप्त होता है और विवाह सहित अन्य मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। कई घरों में तुलसी विवाह भी कराया जाता है।पर्व को लेकर बृहस्पतिवार को बाजार में दिनभर चहल-पहल रही। पूजा और भोग के लिए लोगों ने गन्ने और सिंघाड़े की खरीदारी की। बाजार में एक गन्ना 20 से 30 रुपये तक बिका। वहीं सिंघाड़े का भाव 40 से 50 रुपये प्रति किलो रहा। दुकानों पर सुबह से ही खरीदार पहुंचने लगे थे। शाम तक खरीदारी का सिलसिला जारी रहा।शुक्रवार को घरों में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना कर गन्ना, सिंघाड़ा और मौसमी फल अर्पित किए जाएंगे। वहीं, विवाह समारोहों के चलते मैरिज लॉन, बैंड-बाजा और कैटरिंग कारोबारियों के यहां भी व्यस्तता रहेगी। देवोत्थान एकादशी के साथ ही शादी-विवाह के आयोजनों का सिलसिला तेज हो जाएगा।