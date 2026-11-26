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जिले में सहकारी समितियों के 39 केंद्र हैं। बृहस्पतिवार को इनमें से मात्र पांच केंद्रों पर ही खाद का वितरण हुआ, जबकि बाकी केंद्रों पर ताला लटका रहा। पिछले सप्ताह जिले को एक हजार मीट्रिक टन डीएपी आवंटित हुई थी, जो वितरण के बाद खत्म हो गई।बृहस्पतिवार को शहर की कोआपरेटिव सहकारी समिति पहुंचे किसानों को केंद्र के बाहर लगी सूचना पढ़कर लौटना पड़ा। केंद्र के सचिव मुन्नीलाल यादव ने बताया कि तीन दिन से डीएपी उपलब्ध नहीं है।आंदोलन के बाद आती है रैकफोटो न- 26 सीकेटीपी 09 श्याम किशोर। संवादकर्वी की कोआपरेटिव समिति में खाद लेने आए थे, लेकिन डीएपी नहीं मिली। बताया गया कि नई रैक आने के बाद ही खाद का वितरण होगा।- श्याम किशोर, किसान, कोल गदिहा गांव।फोटो न- 26 सीकेटीपी 10 विनय। संवादतीन साल से अधिक समय हो गया, लेकिन हर रबी सीजन में डीएपी की किल्लत बढ़ जाती है। इसके बावजूद प्रशासन समय रहते इंतजाम नहीं करता। किसान आंदोलन करते हैं, तब नई रैक आने पर वितरण का आश्वासन मिलता है। तब तक फसल प्रभावित हो जाती है।- विनय कुमार, किसान, सपहा गांव।सहकारी समितियों में डीएपी खाद का स्टॉक खत्म हो गया है। जिले में कुल 39 केंद्र हैं, जिनमें बृहस्पतिवार को सिर्फ पांच केंद्रों पर खाद का वितरण हुआ।- प्रकाश उपाध्याय, उपायुक्त, सहकारिता।