Banda News: समितियों में डीएपी का संकट गहराया, 39 में से पांच केंद्रों पर ही वितरण
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:12 PM IST
Updated Thu, 26 Nov 2026 11:12 PM IST
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चित्रकूट। रबी की बोआई के बीच सहकारी समितियों में डीएपी का स्टॉक खत्म होने से जिले में खाद का संकट गहरा गया है। किसान खाद के लिए समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ रहा है। जिला प्रशासन ने शासन से डीएपी की नई रैक की मांग की है। अब किसानों को अगली खेप का इंतजार है।
जिले में सहकारी समितियों के 39 केंद्र हैं। बृहस्पतिवार को इनमें से मात्र पांच केंद्रों पर ही खाद का वितरण हुआ, जबकि बाकी केंद्रों पर ताला लटका रहा। पिछले सप्ताह जिले को एक हजार मीट्रिक टन डीएपी आवंटित हुई थी, जो वितरण के बाद खत्म हो गई।
बृहस्पतिवार को शहर की कोआपरेटिव सहकारी समिति पहुंचे किसानों को केंद्र के बाहर लगी सूचना पढ़कर लौटना पड़ा। केंद्र के सचिव मुन्नीलाल यादव ने बताया कि तीन दिन से डीएपी उपलब्ध नहीं है।
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आंदोलन के बाद आती है रैक
फोटो न- 26 सीकेटीपी 09 श्याम किशोर। संवाद
कर्वी की कोआपरेटिव समिति में खाद लेने आए थे, लेकिन डीएपी नहीं मिली। बताया गया कि नई रैक आने के बाद ही खाद का वितरण होगा।
- श्याम किशोर, किसान, कोल गदिहा गांव।
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फोटो न- 26 सीकेटीपी 10 विनय। संवाद
तीन साल से अधिक समय हो गया, लेकिन हर रबी सीजन में डीएपी की किल्लत बढ़ जाती है। इसके बावजूद प्रशासन समय रहते इंतजाम नहीं करता। किसान आंदोलन करते हैं, तब नई रैक आने पर वितरण का आश्वासन मिलता है। तब तक फसल प्रभावित हो जाती है।
- विनय कुमार, किसान, सपहा गांव।
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सहकारी समितियों में डीएपी खाद का स्टॉक खत्म हो गया है। जिले में कुल 39 केंद्र हैं, जिनमें बृहस्पतिवार को सिर्फ पांच केंद्रों पर खाद का वितरण हुआ।
- प्रकाश उपाध्याय, उपायुक्त, सहकारिता।
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जिले में सहकारी समितियों के 39 केंद्र हैं। बृहस्पतिवार को इनमें से मात्र पांच केंद्रों पर ही खाद का वितरण हुआ, जबकि बाकी केंद्रों पर ताला लटका रहा। पिछले सप्ताह जिले को एक हजार मीट्रिक टन डीएपी आवंटित हुई थी, जो वितरण के बाद खत्म हो गई।
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बृहस्पतिवार को शहर की कोआपरेटिव सहकारी समिति पहुंचे किसानों को केंद्र के बाहर लगी सूचना पढ़कर लौटना पड़ा। केंद्र के सचिव मुन्नीलाल यादव ने बताया कि तीन दिन से डीएपी उपलब्ध नहीं है।
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आंदोलन के बाद आती है रैक
फोटो न- 26 सीकेटीपी 09 श्याम किशोर। संवाद
कर्वी की कोआपरेटिव समिति में खाद लेने आए थे, लेकिन डीएपी नहीं मिली। बताया गया कि नई रैक आने के बाद ही खाद का वितरण होगा।
- श्याम किशोर, किसान, कोल गदिहा गांव।
फोटो न- 26 सीकेटीपी 10 विनय। संवाद
तीन साल से अधिक समय हो गया, लेकिन हर रबी सीजन में डीएपी की किल्लत बढ़ जाती है। इसके बावजूद प्रशासन समय रहते इंतजाम नहीं करता। किसान आंदोलन करते हैं, तब नई रैक आने पर वितरण का आश्वासन मिलता है। तब तक फसल प्रभावित हो जाती है।
- विनय कुमार, किसान, सपहा गांव।
सहकारी समितियों में डीएपी खाद का स्टॉक खत्म हो गया है। जिले में कुल 39 केंद्र हैं, जिनमें बृहस्पतिवार को सिर्फ पांच केंद्रों पर खाद का वितरण हुआ।
- प्रकाश उपाध्याय, उपायुक्त, सहकारिता।