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जेएन कॉलेज में परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। नोडल केंद्र से एकलव्य महाविद्यालय, दुरेड़ी, बुंदेलखंड नवोदय महाविद्यालय पचपहरा, राजकीय महिला महाविद्यालय, राजीव गांधी डीएवी महाविद्यालय, राजा देवी डिग्री कॉलेज और रामकृपाल दीक्षित डिग्री कॉलेज रेऊना प्रश्नपत्र प्राप्त करेंगे। जेएन कॉलेज में पांच महाविद्यालयों के परीक्षार्थियों की परीक्षा आयोजित होगी। महाविद्यालय की 2276 छात्राएं भी परीक्षा में शामिल होंगी।परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार बीए और बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा दोपहर ढाई से शाम साढ़े चार बजे तक होगी। तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक और पंचम सेमेस्टर की परीक्षा सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इसके अलावा बीएससी गृहविज्ञान के प्रथम, तृतीय और पंचम सेमेस्टर तथा एमए और एमकॉम प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगी।जेएन कॉलेज के प्राचार्य एवं नोडल केंद्र प्रभारी प्रो. डॉ. केएस कुशवाहा ने बताया कि 25 नवंबर से शुरू होने वाली परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं। छात्र-छात्राओं को प्रवेश पत्र वितरित किए जा रहे हैं।