Banda News: कानपुर की पदयात्रा में शामिल होंगे बांदा के कार्यकर्ता

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उत्तम सक्सेना ने बताया कि पार्टी की ओर से प्रदेश के सभी छह क्षेत्रों में लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ अभियान के तहत पदयात्रा आयोजित की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर कुछ लोग देश का माहौल बिगाड़ने और सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाजपा पदयात्रा के माध्यम से इसका जवाब देगी।कानपुर में पदयात्रा दोपहर 12 बजे बृजेंद्र स्वरूप पार्क से शुरू होकर मोतीझील स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा तक जाएगी। इसमें बांदा जिले के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे।