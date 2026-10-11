Banda News: महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोपी गिरफ्तार

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कस्बा नरैनी के पटेल नगर निवासी प्रभा देवी ने शनिवार को पुलिस को सूचना दी कि पड़ोसी अनुज घर के अंदर घुस आया और उसकी मां प्रिया देवी के साथ झगड़ा करने लगा। उसने मां पर बोतल से पेट्रोल डालकर आग लगा दी।इससे उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रिया को तुरंत मेडिकल कॉलेज भेजा। डाक्टरों ने तुरंत उनका उपचार शुरू किया। सीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि रविवार को पटेल नगर स्थित व्यास मंदिर के पास से अनुज को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है।