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Banda News: महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगाने का आरोपी गिरफ्तार

Sun, 11 Oct 2026 11:38 PM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा
संवाद न्यूज एजेंसी, बांदा Updated Sun, 11 Oct 2026 11:38 PM IST
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Accused arrested for dousing woman with petrol and setting her on fire.
नरैनी। विवाद के कारण घर में घुसकर महिला पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के आरोप में पुलिस ने पटेल नगर निवासी अनुज को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पुलिस ने शनिवार को हत्या के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज की थी।
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कस्बा नरैनी के पटेल नगर निवासी प्रभा देवी ने शनिवार को पुलिस को सूचना दी कि पड़ोसी अनुज घर के अंदर घुस आया और उसकी मां प्रिया देवी के साथ झगड़ा करने लगा। उसने मां पर बोतल से पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
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इससे उसकी मां गंभीर रूप से झुलस गई हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने प्रिया को तुरंत मेडिकल कॉलेज भेजा। डाक्टरों ने तुरंत उनका उपचार शुरू किया। सीओ प्रवीण कुमार ने बताया कि रविवार को पटेल नगर स्थित व्यास मंदिर के पास से अनुज को पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है।
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