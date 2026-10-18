यूपी: बलरामपुर में भीषण हादसा, बस की टक्कर से साले-बहनोई की मौत, पूजा का चावल लेने डुमरी गए थे

स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पचपेड़वा पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान चंद्र प्रकाश यादव (27) पुत्र मोहन प्रसाद यादव निवासी फरुहवा (पिपरिहा जमुनी), थाना पचपेड़वा और छोटू उर्फ स्वामी दयाल यादव (30) पुत्र मंगल प्रसाद उर्फ भूरे यादव निवासी सतनी (गोबरी), थाना पचपेड़वा के रूप में हुई।



मृतक स्वामी दयाल के पिता मंगल प्रसाद ने बताया कि दोनों रिश्तेदार थे और रिश्ते में साले-बहनोई लगते थे। दोनों पूजा का चावल लेने के लिए डुमरी गए थे। स्वामी दयाल के परिवार में एक बेटा और एक बेटी हैं। वहीं, चंद्र प्रकाश के चाचा लोचन प्रसाद ने बताया कि उसकी अभी शादी नहीं हुई थी।



प्रभारी निरीक्षक राजकुमार सिंह ने बताया कि हादसे के बाद बस चालक मौके से भाग गया। बस को कब्जे में ले लिया गया है। सीओ अभय प्रताप मल्ल ने बताया कि दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस हादसे के संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही है। बाइक सवारों ने हेलमेट नहीं लगाए थे।