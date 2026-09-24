Balrampur News: आयुर्वेद दिवस पर लगा स्वास्थ्य शिविर, 123 लोगों ने कराया परीक्षण
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 24 Sep 2026 11:16 PM IST
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बलरामपुर। आयुर्वेद दिवस के अवसर पर वीटीएम हॉस्पिटल एवं आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 123 लोगों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया और आयुर्वेद विशेषज्ञों से परामर्श लिया। शिविर में मरीजों की ब्लड प्रेशर सहित विभिन्न स्वास्थ्य जांचें की गईं। आयुर्वेद चिकित्सक डॉ. प्रांजल त्रिपाठी ने जांच के बाद लोगों को उनकी स्वास्थ्य समस्याओं के अनुसार आयुर्वेदिक उपचार की जानकारी दी। साथ ही संतुलित खानपान, नियमित दिनचर्या और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए जागरूक किया।
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