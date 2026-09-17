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Balrampur News: रोजगार मेले में छह युवाओं का चयन

Thu, 17 Sep 2026 10:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 10:52 PM IST
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Six youths selected at the job fair
श्रीदत्तगंज ब्लॉक में आयोजित रोजगार मेले में शामिल युवा।
बलरामपुर। बेरोजगार युवाओं को नौकरी दिलाने के लिए बृहस्पतिवार को आकांक्षी ब्लॉक श्रीदत्तगंज में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 15 युवाओं ने प्रतिभाग किया। शारीरिक मापदंड व शैक्षिक अभिलेखों की जांच कर छह युवाओं का चयन किया गया।
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जिला सेवायोजन अधिकारी मीता गुप्ता ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ब्लॉकवार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीदत्तगंज ब्लॉक में मेला लगाया गया। मेले में सुरक्षा जवान सुपरवाइजर पद के लिए युवाओं का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में रोजगार मेला लगाया जा रहा है।
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कहा कि अब तक हरैया सतघरवा, गैसड़ी, तुलसीपुर व पचपेड़वा ब्लाॅक में आयोजित रोजगार मेले में 289 युवाओं ने प्रतिभाग कर चुके हैं, इसमें 187 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अब चार अन्य ब्लॉक में रोजगार मेला लगेगा। रोजगार मेले में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
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