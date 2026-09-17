Balrampur News: रोजगार मेले में छह युवाओं का चयन

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जिला सेवायोजन अधिकारी मीता गुप्ता ने बताया कि बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए ब्लॉकवार रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में श्रीदत्तगंज ब्लॉक में मेला लगाया गया। मेले में सुरक्षा जवान सुपरवाइजर पद के लिए युवाओं का चयन किया गया। उन्होंने बताया कि भारतीय सुरक्षा दक्षता परिषद नई दिल्ली के तत्वाधान में रोजगार मेला लगाया जा रहा है।कहा कि अब तक हरैया सतघरवा, गैसड़ी, तुलसीपुर व पचपेड़वा ब्लाॅक में आयोजित रोजगार मेले में 289 युवाओं ने प्रतिभाग कर चुके हैं, इसमें 187 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अब चार अन्य ब्लॉक में रोजगार मेला लगेगा। रोजगार मेले में शामिल होने से पहले अभ्यर्थियों को रोजगार संगम पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।