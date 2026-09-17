Balrampur News: पंचायत सहायक के पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 17 Sep 2026 10:40 PM IST
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बलरामपुर। जिले की 28 ग्राम पंचायतों में रिक्त पंचायत सहायक/एकाउंटेंट-कम-डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया बृहस्पतिवार से शुरू हो गई। इसके लिए 28 सितंबर तक आवेदन होंगे। चयनित अभ्यर्थियों को 27 से 31 अक्तूबर के बीच नियुक्ति पत्र जारी किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
डीपीआरओ एके सचान के मुताबिक विभिन्न विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के पद त्यागपत्र, मृत्यु, निष्कासन और पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त हुए हैं। इन पदों पर शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार चयन किया जाएगा। आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे।
17 से 28 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 29 सितंबर से नौ अक्तूबर तक प्राप्त आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा। 10 से 16 अक्तूबर तक ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति मेरिट सूची तैयार करेगी। इसके बाद 17 से 26 अक्तूबर तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति अभिलेखों का परीक्षण कर चयन की संस्तुति करेगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 से 31 अक्तूबर तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
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इन ग्राम पंचायतों में होगी भर्ती
बलरामपुर ब्लॉक की दुल्हापुर बल्लीपुर और लुचुईया, उतरौला की लालगंज, बरायल, बदलपुर चौखड़िया, मधुपुर और टेढ़वाऐमा, पचपेड़वा की लक्ष्मीनगर व बड़गो तथा रेहराबाजार की नेवादा ग्राम पंचायत में भर्ती होगी। श्रीदत्तगंज ब्लॉक की मनियरिया, निरंजनपुर और विश्रामपुर, गैसड़ी की रमनगरा, बेनीनगर, गुलरिहा अहिरौली, हरनहवासुस्ता और कोईलखार तथा हरैयासतघरवा ब्लॉक की धर्मपुर, सुगानगर लहेरी, हरैयासतघरवा, भटपुरवा, शंकरपुर, भरहापारा और सिंहपुर ग्राम पंचायत शामिल हैं। तुलसीपुर ब्लॉक की नेवाजपुर, सिगाही और बालापुर ग्राम पंचायत में भी पंचायत सहायक के रिक्त पद पर चयन किया जाएगा।
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डीपीआरओ एके सचान के मुताबिक विभिन्न विकासखंडों की ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों के पद त्यागपत्र, मृत्यु, निष्कासन और पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलने के कारण रिक्त हुए हैं। इन पदों पर शासन के निर्धारित नियमों के अनुसार चयन किया जाएगा। आवेदन व्यक्तिगत रूप से या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से संबंधित ग्राम पंचायत, विकासखंड कार्यालय अथवा जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में जमा किए जा सकेंगे।
विज्ञापन
17 से 28 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसके बाद 29 सितंबर से नौ अक्तूबर तक प्राप्त आवेदनों को संबंधित ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराया जाएगा। 10 से 16 अक्तूबर तक ग्राम पंचायत की प्रशासनिक समिति मेरिट सूची तैयार करेगी। इसके बाद 17 से 26 अक्तूबर तक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय समिति अभिलेखों का परीक्षण कर चयन की संस्तुति करेगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 से 31 अक्तूबर तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जाएंगे।
विज्ञापन
इन ग्राम पंचायतों में होगी भर्ती
बलरामपुर ब्लॉक की दुल्हापुर बल्लीपुर और लुचुईया, उतरौला की लालगंज, बरायल, बदलपुर चौखड़िया, मधुपुर और टेढ़वाऐमा, पचपेड़वा की लक्ष्मीनगर व बड़गो तथा रेहराबाजार की नेवादा ग्राम पंचायत में भर्ती होगी। श्रीदत्तगंज ब्लॉक की मनियरिया, निरंजनपुर और विश्रामपुर, गैसड़ी की रमनगरा, बेनीनगर, गुलरिहा अहिरौली, हरनहवासुस्ता और कोईलखार तथा हरैयासतघरवा ब्लॉक की धर्मपुर, सुगानगर लहेरी, हरैयासतघरवा, भटपुरवा, शंकरपुर, भरहापारा और सिंहपुर ग्राम पंचायत शामिल हैं। तुलसीपुर ब्लॉक की नेवाजपुर, सिगाही और बालापुर ग्राम पंचायत में भी पंचायत सहायक के रिक्त पद पर चयन किया जाएगा।