Balrampur News: छात्रा की मौत की अब सीएमओ की अध्यक्षता में बनी कमेटी करेगी जांच

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सीएमओ की अध्यक्षता वाली कमेटी छात्रा से संबंधित चिकित्सकीय अभिलेख, उपचार के दौरान सामने आए मेडिकल तथ्य और उपलब्ध साक्ष्यों की पड़ताल करेगी। गणेश विसर्जन शोभायात्रा के दौरान मंगलवार को विद्यालय में तेज आवाज में डीजे बजने के बीच छात्रा की तबीयत बिगड़ने की बात सामने आई थी। इसके बाद उसकी मौत हो गई। डीजे की तेज आवाज को मौत से जोड़कर सवाल उठे, लेकिन अभी तक चिकित्सकीय जांच में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि तेज आवाज ही मौत का कारण थी।इसी वजह से प्रशासन ने घटना से पहले छात्रा की तबीयत, उपचार और मौत तक की परिस्थितियों की अलग से चिकित्सकीय जांच कराने का निर्णय लिया है। कमेटी अपनी रिपोर्ट प्रशासन को देगी और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी। छात्रा की मौत के बाद विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर उठे सवाल भी जांच के दायरे में हैं। डीएम के निर्देश पर बीएसए विकास चंद्र श्रीवास्तव की ओर से विद्यालय के स्वीकृत नक्शे, प्लेग्राउंड, मान्यता संबंधी अभिलेख और संचालित कक्षाओं में निर्धारित मानकों के पालन की पड़ताल कराई जा रही है। स्वीकृत नक्शे और मौके पर बने भवन का मिलान भी किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट किया जाएगा कि विद्यालय में भवन और शैक्षणिक गतिविधियां निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित हो रही थीं या नहीं।510 डीजे संचालकों को नोटिस, तुलसीपुर में निगरानी बढ़ीघटना के बाद पुलिस ने जिले के 16 थाना क्षेत्रों में 510 डीजे संचालकों को नोटिस देकर निर्धारित नियमों के पालन के निर्देश दिए हैं। संचालकों को बताया गया है कि धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में डीजे का संचालन निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जाए। नियमों का उल्लंघन होने पर पुलिस कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पुलिस अधीक्षक मार्तंड प्रकाश सिंह ने बताया कि निर्देशों की अनदेखी करने पर एफआईआर की कार्रवाई की जाएगी। वहीं तुलसीपुर में शुक्रवार को होने वाली गणेश प्रतिमा विसर्जन शोभायात्रा में डीजे के इस्तेमाल पर पूरी तरह रोक को लागू करने के लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। एसडीएम हेमंत कुमार गुप्ता ने बताया कि सभी गणेश पूजा समिति अध्यक्षों को नोटिस जारी कर जुलूस में डीजे नहीं बजाने के निर्देश दिए गए हैं। उल्लंघन होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।