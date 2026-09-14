Ballia News: सांसद के आवास परिसर में टावर पर चढ़ा युवक

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सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे नीचे उतारने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। कुंडीडीह के ग्राम प्रधान के मौके पर पहुंचने के बाद ही युवक टावर से नीचे उतरा। पुलिस उसे हिरासत में लेकर थाने चली गई और मामले की जांच में जुटी है।सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के कुंडीडीह गांव निवासी विशाल गुप्ता (23) उर्फ गुड्डू गांव में ग्राम समाज की जमीन पर बाउंड्री कराने को लेकर ग्रामीणों द्वारा रोक दिए जाने से नाराज था। सोमवार सुबह वह गांव से करीब 14 किलोमीटर दूर सांसद के आवास परिसर में लगे बीएसएनएल टावर पर चढ़ गया। सूचना मिलने पर उभांव इंस्पेक्टर दिनेश पाठक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवक को नीचे उतरने के लिए समझाने लगे।करीब एक घंटे बाद कुंडीडीह के ग्राम प्रधान राजू गुप्ता मौके पर पहुंचे। इसके बाद विशाल टावर से नीचे उतर आया। एसएचओ दिनेश पाठक ने बताया कि वह युवक पुलिस की हिरासत में हैं।ग्राम प्रधान राजू गुप्ता ने बताया कि गांव में सती माई के स्थान के पास करीब पांच कट्ठा ग्राम समाज की जमीन है। उक्त स्थान पर गांव में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होते हैं। युवक इसी जमीन पर बाउंड्री कराने का प्रयास कर रहा था, जिसका ग्रामीणों ने विरोध करते हुए काम रोक दिया था। इसी से नाराज होकर उसने टावर पर चढ़ने का कदम उठाया।