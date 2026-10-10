Ballia News: अहिल्या के उद्धार से श्रीराम की महिमा का गुणगान किया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

कलाकारों ने अपने अभिनय के माध्यम से रामायण के प्रसंगों को जीवंत किया। लीला के दौरान भगवान श्रीराम के जयकारों से रामलीला परिसर गूंज उठा। मंचन देखने पहुंचे लीला प्रेमियों ने जयकारे लगाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया।रामलीला के दौरान कलाकारों ने विभिन्न प्रसंगों को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। मंच पर पात्रों के संवाद और अभिनय ने दर्शकों को धार्मिक प्रसंगों से जोड़े रखा। अहिल्या उद्धार के प्रसंग ने भगवान श्रीराम की महिमा और उनकी करुणा का संदेश दिया। वहीं, नगर दर्शन लीला के माध्यम से रामायण के प्रसंगों को मंच पर साकार किया गया।श्री शुभ रामलीला कमेटी की ओर से आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में लीला प्रेमियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। मंचन के दौरान परिसर में भक्तिमय माहौल बना रहा। लीला देखने पहुंचे दर्शक कलाकारों के अभिनय का आनंद लेते रहे और बीच-बीच में जयकारे लगाकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते रहे।इस मौके पर अध्यक्ष दीपक केशरी, डॉ. गणेश प्रसाद, संजय कुमार गर्ग, अशोक गुप्ता, अतुल अग्रवाल, कृष्ण कुमार चौबे, दीपक कुमार, बीरबल, राजकुमार, मानिकचंद्र, जयप्रकाश केशरी, संतोष सोनी, अंशु सरावगी, बब्बन गुप्ता आदि रहे।रामलीला देखने के लिए श्रद्धालु उमड़ेबलिया। नगर के कदम चौराहा स्थित रामलीला मंच पर शुक्रवार को श्रीकृष्ण आदर्श रामलीला कमेटी की ओर से अहिल्या उद्धार एवं नगर दर्शन लीला का मंचन किया गया। लीला के दौरान भगवान श्रीराम के आदर्शों और उनके जीवन से जुड़े प्रसंगों का भावपूर्ण चित्रण किया गया। रामलीला देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शक पहुंचे। धार्मिक प्रसंगों के मंचन के माध्यम से लोगों को भगवान श्रीराम के जीवन, मर्यादा और आदर्शों से परिचित कराया गया।इस मौके पर सीयाराम यादव, पूर्व सभासद ददन यादव, आनंद मोहन गुप्ता, राजेंद्र सिंह,शंकरजी, अवधेश चौरसिया, रामबालक राय, बब्बन झा, आदि कलाकारों के अभिनय को देख दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। संवाद