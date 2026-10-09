फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   SP chief Akhilesh Yadav attends Ram Govind Chaudhary Tehravin ceremony

बलिया: राम गोविंद चौधरी की 13वीं में पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव, गोसाईपुर में दी श्रद्धांजलि

Fri, 09 Oct 2026 02:20 PM IST
किशन चौबे Ballia
Ballia Published by: किशन चौबे Updated Fri, 09 Oct 2026 02:20 PM IST
सार

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बलिया के सिकंदरपुर क्षेत्र के गोसाईपुर में दिवंगत सपा नेता राम गोविंद चौधरी की 13वीं में शामिल हुए और उन्हें श्रद्धांजलि दी। इससे पहले आजमगढ़ के मंडूरी एयरपोर्ट पर प्रवेश नहीं मिलने से सपा कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया।
 

विज्ञापन
SP chief Akhilesh Yadav attends Ram Govind Chaudhary Tehravin ceremony
राम गोविंद चौधरी की 13वीं में पहुंचे अखिलेश यादव - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सिकंदरपुर क्षेत्र के गोसाईपुर में दिवंगत सपा नेता राम गोविंद चौधरी की 13वीं पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की।

विज्ञापन


ये भी पढ़ें: आजमगढ़: मंडूरी एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के स्वागत को जुटे सैकड़ों सपाई, गेट पर रोके गए कार्यकर्ता
विज्ञापन

इससे पहले आजमगढ़ के मंडूरी एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के आगमन की सूचना पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए। एयरपोर्ट के अंदर प्रवेश के लिए पुलिस को सूची सौंपी गई थी। सूची में नाम शामिल लोगों को ही अंदर जाने की अनुमति दी जा रही थी, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं को गेट पर रोक दिया गया। प्रवेश नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर जुटे रहे। महिला जिलाध्यक्ष के साथ कार्यकर्ताओं के धरने पर बैठने की भी सूचना है। एयरपोर्ट के अंदर मीडिया कर्मियों को भी जाने की अनुमति नहीं दी गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed