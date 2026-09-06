Ballia News: पूर्व सांसद ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की अपील की
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:20 PM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:20 PM IST
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बैरिया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री और बलिया के पूर्व सांसद भरत सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का भ्रमण किया। उन्होंने प्रशासन से बाढ़ पीड़ितों की मदद में तेजी लाने की अपील की। भरत सिंह ने कहा कि बाढ़ पीड़ित भोजन, शौच और पेयजल की असुविधा से जूझ रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से अस्थायी शौचालयों की व्यवस्था का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि सरकार बाढ़ पीड़ितों की हर संभव मदद को तैयार है। बाढ़ के बाद कटान पीड़ितों को आवासीय पट्टा और मुख्यमंत्री आवास मिलेगा। इस पर उन्होंने जल संसाधन, ग्रामीण विकास मंत्रियों और मुख्यमंत्री से चर्चा की। भरत सिंह ने राजनीति में नेताओं के प्रति घटते भरोसे पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि भाजपा अगला विधानसभा चुनाव लगातार तीसरी बार जीतेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तीसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस अवसर पर कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे।
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