आजमगढ़: मंडूरी एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव के स्वागत को जुटे सैकड़ों सपाई, गेट पर रोके गए कार्यकर्ता
आजमगढ़ के मंडूरी एयरपोर्ट पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन की सूचना पर सैकड़ों कार्यकर्ता जुटे। सूची में नाम वाले लोगों को ही अंदर जाने दिया जा रहा है, जबकि अन्य कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों को गेट पर रोक दिया गया है। इससे सपा कार्यकर्ताओं में रोष है। अखिलेश यादव को यहां से बलिया जाना है।
विस्तार
आजमगढ़ के मंडूरी एयरपोर्ट पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगमन की सूचना पर शुक्रवार को समाजवादी पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता जुट गए। एयरपोर्ट के अंदर जाने के लिए पुलिसकर्मियों को एक सूची सौंपी गई है। सूची में जिन लोगों के नाम हैं, केवल उन्हें ही अंदर जाने दिया जा रहा है। अन्य कार्यकर्ताओं को गेट पर ही रोक दिया गया है।
एयरपोर्ट के बाहर सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटी हुई है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता भी गेट पर मौजूद हैं। प्रवेश नहीं मिलने से कार्यकर्ताओं में रोष देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ताओं के साथ ही मीडिया कर्मियों को भी एयरपोर्ट के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है।
अखिलेश यादव के आगमन का इंतजार
सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अभी मंडूरी एयरपोर्ट नहीं पहुंचे हैं। उनके आगमन को लेकर कार्यकर्ता एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे हैं। यहां से अखिलेश यादव को बलिया जाना है। फिलहाल एयरपोर्ट के गेट पर सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रवेश को लेकर कार्यकर्ताओं और मीडिया कर्मियों को इंतजार करना पड़ रहा है।
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.