Ballia News: बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांध उतारी आरती, लगाया तिलक

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शहर में सुबह से ही बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना प्रारंभ कर दिया। परंपरा, संस्कार व भाई-बहन के त्योहार का उल्लास हर गली-मुहल्लों में दिखाई दिया। सुबह होते ही रंग-बिरंगे परिधानों में नन्हें-मुन्ने बच्चों की खुशियां देखते बन रही थी।बहन ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और मंगल कामनाएं कीं। उनको तिलक लगाए और आरती उतारी। कलाई पर राखी बांधकर भाई के लंबी उम्र की कामना की तथा मिठाई खिलाया। भाइयों ने भी इस मौके पर बहनों को उपहार दिए तथा सुरक्षा का वचन दिया।प्रजापिता ब्रह्माकुमारी की बहनों ने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्त को राखी बांधी।बैरिया: बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री एवं बैरिया विधानसभा की नेत्री विजयालक्ष्मी सिंह ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर बड़ी संख्या में लोगों की कलाई पर राखी बांधी। नवका टोला स्थित अपने आवास के अलावा इब्राहिमाबाद नई बस्ती, प्रसाद छपरा तथा दियरांचल के झरकटहां सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया।