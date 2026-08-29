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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Sisters tied the Rakhi on their brother's wrist, performed the aarti, and applied the tilak.

Ballia News: बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांध उतारी आरती, लगाया तिलक

Sat, 29 Aug 2026 01:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 01:21 AM IST
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Sisters tied the Rakhi on their brother's wrist, performed the aarti, and applied the tilak.
नगर के रामदहिनपुरम मोहल्ला ​स्थित अपने भाई को राखी बांधती उसकी बहन। जागरुक पाठक
बलिया। श्रावण मास की पूर्णिमा पर शुक्रवार को जिले में धूमधाम से रक्षाबंधन मनाया गया। भाई-बहन के प्रेम, स्नेह और अटूट विश्वास के पर्व पर बहनों ने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर और आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना की।
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शहर में सुबह से ही बहनों ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधना प्रारंभ कर दिया। परंपरा, संस्कार व भाई-बहन के त्योहार का उल्लास हर गली-मुहल्लों में दिखाई दिया। सुबह होते ही रंग-बिरंगे परिधानों में नन्हें-मुन्ने बच्चों की खुशियां देखते बन रही थी।
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बहन ने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और मंगल कामनाएं कीं। उनको तिलक लगाए और आरती उतारी। कलाई पर राखी बांधकर भाई के लंबी उम्र की कामना की तथा मिठाई खिलाया। भाइयों ने भी इस मौके पर बहनों को उपहार दिए तथा सुरक्षा का वचन दिया।
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प्रजापिता ब्रह्माकुमारी की बहनों ने नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष दिनेश कुमार गुप्त को राखी बांधी।
बैरिया: बैरिया विधानसभा क्षेत्र में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
भारतीय जनता पार्टी की जिला मंत्री एवं बैरिया विधानसभा की नेत्री विजयालक्ष्मी सिंह ने विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर बड़ी संख्या में लोगों की कलाई पर राखी बांधी। नवका टोला स्थित अपने आवास के अलावा इब्राहिमाबाद नई बस्ती, प्रसाद छपरा तथा दियरांचल के झरकटहां सहित विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया।
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