Ballia News: दो गांवों के मंदिरों से चांदी के मुकुट और घंटा चोरी

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मिड्ढा गांव में गोरथाना के पोखरा पर स्थित मां कमलेश्वरी भवानी का मंदिर ग्रामीणों की आस्था का प्रमुख केंद्र है। चोर मंदिर में मां की प्रतिमा पर चढ़ा चांदी का मुकुट व करधनी चोरी कर फरार हो गए।चोरी की खबर पर भक्तों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एक बाल अपचारी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू की है।वहीं, दूसरी तरफ अगरसंडा गांव के पंचायत भवन के पास स्थित मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया और वहां लगा घंटा चोरी कर लिया।पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज और संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है। ग्रामीण रौशन सिंह, ग्राम प्रधान मणिंद्र बहादुर सहित अन्य लोगों ने दी गई तहरीर में बताया कि पोखरे के बगल स्थित मां दुर्गा मंदिर में लगा ताला काटकर चांदी का मुकुट चोरी किया गया है।थानाध्यक्ष अखिलेश चंद्र पांडेय ने बताया कि ग्रामीणों की ओर से चोरी के संबंध में लिखित तहरीर प्राप्त हुई है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।